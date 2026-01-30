Умерла актриса Кэтрин О’Хара. Она играла мать героя "Один дома"

Канадо-американская актриса, режиссёр и сценарист Кэтрин О’Хара умерла в возрасте 71 года, сообщает Variety.

О’Хара скончалась 30 января в своём доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. Впервые актриса появилась на телеэкране в 1979 году в канадском шоу Canada After Dark. В 1970-х годах она в основном занималась озвучиванием мультфильмов.

Актриса получила широкую известность благодаря фильмам "Один дома" (1990 год) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992 год), где сыграла мать Кевина Маккаллистера – персонажа Маколея Калкина.

Среди знаковых ролей актрисы также Делия Дитц в фильме "Битлджус" и его сиквеле 2024 года, работы в картинах "После работы", "Победители шоу", а также в сериалах "Шиттс Крик", "Одни из нас" и "Киностудия".

За почти 50-летнюю карьеру Кэтрин О’Хара была удостоена двух премий "Эмми", "Золотого глобуса" и двух наград Гильдии киноактёров.