Умерла Нина Русланова, сыгравшая мать Искры в фильме "Завтра была война" 

В Москве на 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. О причинах смерти не сообщается.

Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухов Харьковской области Украины. Точная дата её рождения неизвестна, своих родителей она не знала и воспитывалась в детском доме.

После окончания ПТУ Русланова поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись один курс, она уехала в Москву, где поступила в театральное училище имени Щукина. С 1969 года Русланова - актриса театра имени Вахтангова. В нём она проработала больше 15 лет.

В 1967 году Русланова впервые сыграла роль в кино - это был фильм Киры Муратовой "Короткие встречи". Затем последовали ещё полторы сотни картин. Среди них драма "Завтра была война" по повести писатея-антисталиниста Бориса Васильева.

Многие из известных ролей Руслановой - эпизодические, однако каждая из таких ролей надолго запоминалась зрителям.



Среди фильмов, в которых снялась Русланова - "Афоня", "Мой друг Иван Лапшин", "Тени исчезают в полночь", "Кин-дза-дза!", "Собачье сердце".

В 2001-м году Кембриджский биографический центр включил Нину Русланову в список "выдающихся артистов XX века".