Умерла актриса театра и кино Ирина Мирошниченко

В Москве на 82-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

По данным "Известий", она умерла в реанимации, не приходя в сознание. Мирошниченко попала в реанимацию 30 июля. По данным СМИ, ей диагностировали грипп с осложнениями. Сообщалось, что она пережила остановку сердца и находилась в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. С 1965 года служила в этом театре ( с 2004 года МХТ имени Чехова). В театре она сыграла более 40 ролей. В 1964 году актриса дебютировала в кино в фильме режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Мирошниченко снялась в общей сложности в 64 картинах, в том числе в фильмах "Андрей Рублев", "Зимняя вишня", "Старый Новый год". Актриса награждена орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Дружбы.