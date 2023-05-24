Умерла американская певица Тина Тёрнер, "королева рок-н-ролла"

В Швейцарии в возрасте 83 лет умерла певица Тина Тёрнер. Об этом её представитель сообщил Sky News. Тёрнер была одной из самых популярных певиц 1960-1980-х годов. На её счету восемь премий "Грэмми", она носила неофициальный титул "королевы рок-н-ролла".

Тина Тёрнер родилась в США в 1939 году. Её имя при рождении - Анна Мэй Буллок. Сценический успех пришёл к ней в начале 1960-х, когда она стала популярной исполнительницей ритм-энд-блюза. На её счету восемь премий "Грэмми", награда MTV Video Music Awards, две Amеrican Music Awards и другие многочисленные призы.

Тёрнер была известна также как танцовщица и актриса. В 1986 году на голливудской Аллее славы появилась посвящённая ей звезда.