Умерла британская певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер, известная по хитам Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache, умерла в возрасте 75 лет.

По данным родственников, Тайлер скончалась в больнице в Португалии после продолжительной болезни.

В мае певицу госпитализировали в городе Фару для экстренной операции. Позже Тайлер ввели в медикаментозную кому. В середине июня семья сообщала, что Тайлер вышла из комы, но оставалась в реанимации в тяжёлом состоянии.

Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Хопкинс) родилась в 1951 году в Уэльсе. Начала музыкальную карьеру в 1970-х годах. За свою карьеру певица выпустила более 100 миллионов пластинок по всему миру.

Хит Total Eclipse of the Heart, вышедший в 1983 году, возглавил чарты в США, Великобритании, Ирландии, Австралии и Зимбабве. В начале 2026 года композиция преодолела отметку в один миллиард прослушиваний на Spotify.

В 2013 году Тайлер представляла Великобританию на конкурсе "Евровидение".