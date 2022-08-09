Умерла четырёхкратный обладатель "Грэмми" Оливия Ньютон-Джон

Четырёхкратный обладатель "Грэмми", австралийская и американская певица Оливия Ньютон-Джон умерла на 74 году жизни в Санта-Барбаре, Калифорния, сообщил её муж Джон Истерлинг. Пик её карьеры пришёлся на 70-е годы, в 1978 году она исполнила главную роль в мюзикле "Бриолин" Рэндала Клайзера — одном из самых успешных музыкальных фильмов в истории кино.

Ньютон-Джон — внучка нобелевского лауреата по физике 1954 года Макса Борна. Она родилась в Великобритании, но в детстве вместе с родителями перехала в Мельбурн. С подросткового возраста занималась музыкой. Её первые синглы достигли успеха в британском и австралийском хит-парадах, кантри-песня I Honestly Love You в 1971 году возглавила чарт в США.

Певица 12 раз номинировалась на музыкальную премию "Грэмми" и выигрывала её четыре раза в 1973, 1974 и 1982 году. Общий тираж её проданных записей оценивается в 100 миллионов, что делает её одной из наиболее коммерчески успешных певиц в истории современной музыки. Была известна как борец за права животных и активист в кампаниях по просвещению женщин о раке.