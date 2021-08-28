Умерла член президентского Совета по правам человека Мария Большакова

Член президентского Совета по правам человека, создательница общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова умерла на 73 году жизни. Об этом сообщается на сайте Совета.
Большакова в 1993 году создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области, на базе которого впоследствии был образован "Союз семей". Организация занимается поддержкой и помощью нуждающимся в этом семьям военных, преимущественно, выступая при оценке их ситуации с прогосударственных позиций.
Большакова награждена Государственной премией России, имела ведомственные награды министерства обороны. В 2014 на заседании Совета по правам человека она заявила, что в составе Cовета есть "иностранные агенты", которые "работают на Запад" и "не стесняются рассылать письма на английском языке".
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