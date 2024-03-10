Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умерла диктор советского телевидения Светлана Моргунова

Диктор советского Центрального телевидения Светлана Моргунова умерла на 85 году жизни. Она была постоянной ведущей эфира, в начале 60-х вела новогодние выпуски праздничной программы "Голубой огонёк", вела некоторые выпуски музыкальной программы "Утренняя почта", работала на Первом канале после развала СССР.

Моргунова вела кремлёвские концерты и юбилейные мероприятия ведущих советских артистов. В 1993 году она была русскоязычным ведущим открытия Украинского центра искусств в Москве, вторым ведущим на украинском языке был артист Василий Лановой. Летом 1997 года, в разрушенном бомбардировками российскими войсками Грозном, Моргунова по приглашению президента Чечни Аслана Масхадова вела прощальный концерт Иосифа Кобзона.

В 2000 году президент Борис Ельцин присвоил ей звание Народной артистки России. Причиной смерти телеведущей стал оторвавшийся тромб, передаёт ТАСС со ссылкой на её подругу.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG