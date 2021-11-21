Скончалась филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова

В Москве 21 ноября на 85-м году жизни умерла филолог-литературовед, писатель и общественный деятель Мариэтта Чудакова.

Об этом сообщила в фейсбуке её дочь. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, Чудакова была госпитализирована в больницу в московской Коммунарке.

Мариэтта Чудакова - доктор филологических наук, исследователь литературы советского периода, главным образом довоенной. Особенно известны её труды о творчестве Михаила Булгакова. Она изучала также творчество Евгения Замятина, Михаила Зощенко, Юрия Олеши, Валентина Катаева и других писателей, архивоведение и текстологию.

Мариэтта Чудакова известна также как публицист. В 1990-е годы она поддерживала демократические реформы в стране. Была членом президентской комиссии по помилованиям. Впоследствии выступала против политики Владимира Путина. В 2007 году входила в первую тройку оппозиционной партии Союз правых сил на выборах в Госдуму (партия потерпела поражение). Подписывала открытые письма против российской агрессии в отношении Украины.

Чудакова также написала несколько художественных произведений, в том числе биографический роман для юношества "Егор" о видном российском реформаторе Егоре Гайдаре, деятельность которого она высоко ценила.

Чудакова неоднократно выступала на Радио Свобода. Ниже по ссылке - её разговор с Иваном Толстым о необходимости рассказать правдиво и полно о советском периоде истории: