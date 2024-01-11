Умерла художница, участница проекта ТОТАРТ Наталья Абалакова

На 83-м году жизни скончалась художница Наталья Абалакова. Сообщения появились в четверг на её странице в фейсбуке.

Абалакова известна как художник-постконцептуалист и участница художественного проекта ТОТАРТ. Его полное название - "Исследования Существа Искусства применительно к Жизни и Искусству". Наталья Абалакова занималась этим проектом с конца 1970-х годов совместно с мужем - поэтом и художником Анатолием Жигаловым.

Оба участвовали в многочисленных выставках в России и за рубежом, осуществили более 100 акций и перформансов. Создали видеоперформансы и мультимедиа проекты, исследуя проблемы "художник и власть", "язык власти и власть языка" и "гендер", традиция и инновации. Они также написали ряд аналитических текстов о современной культуре и искусстве, пишет портал АРТУЗЕЛ.

Наталья Абалакова выступала в качестве гостя в программе Радио Свобода "Свобода в клубах" Елены Фанайловой.

Абалакова родилась в Горьком (ныне - Нижний Новгород) в 1941 году. Впоследствии жила в Москве. Она филолог по образованию.

"Я не причисляю себя ни к какой художественной школе или направлению; развивая ТОТАРТ-ПРОЕКТ, мы вместе с Анатолием Жигаловым осуществляем то, что нам кажется актуальным, перспективным и интересным... Меня интересуют пионеры и первопроходцы “Небесного Пути”, как я метафорически назвала свою монументальную серию триптихов; это попытка сформулировать суть авангардного искусства ХХ века, важное место в котором занимает русский авангард 20-х годов. Мне близок скорее дух, философия этого явления, нежели его непосредственная художественная продукция", - писала Наталья Абалакова в автобиографии.