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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида целует советского космонавта Юрия Гагарина на кинофестивале в Москве, июль 1961 года

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причина смерти не раскрывается.

Лоллобриджида сыграла более чем в 60 фильмах. Наиболее известные её роли – Эсмеральда в "Соборе Парижской богоматери" 1956 года и Аделина в мелодраме "Фанфан-Тюльпан" 1952 года.

Актриса была дважды номинирована на премию "Золотой глобус", в 1961 году она получила статуэтку как самая популярная иностранная актриса, а в 1995 году её наградили специальным призом за выдающийся вклад в мировое кино. В 2018 году на Аллее славы Голливуда открыли звезду Лоллобриджиды: 90-летняя актриса присутствовала на церемонии.

Последний художественный фильм с её участием вышел в 1997 году. После завершения кинокарьеры Лоллобриджида занялась скульптурой и фотографией. В 2022 году она участвовала в выборах в итальянский парламент, где набрала чуть более 1% голосов.

Последние годы актриса провела одна на вилле под Римом. У неё был сад, в котором живут сотни птиц – сообщалось, что их количество достигало 600.

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