Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе поэтесса Луиза Глик

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года, американская поэтесса Луиза Глик умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Associated Press. Смерть поэтессы подтвердил в пятницу её редактор в Farrar, Straus & Giroux Джонатан Галасси.

В 2020 году Глик присудили Нобелевскую премию по литературе с формулировкой "за ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Луиза Глик родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Она дебютировала в литературе в 1968 году сборником "Первенец" и вскоре была признана одним из выдающихся поэтов современности. Глик выпустила 14 сборников стихотворений и несколько сборников эссе. За один из них, "Дикий ирис", она удостоилась Пулитцеровской премии. Глик также была профессором английского языка в Йельском университете.