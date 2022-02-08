В ночь на 8 февраля в возрасте 85 лет умерла Валентина Полухина - литературовед, специалист по творчеству Иосифа Бродского. Сообщение о смерти было опубликовано на её странице в фейсбуке.

Валентина Полухина (урожденная Борисова) родилась 18 июня 1936 года под Кемерово, в семье ссыльных. В 1956 году вышла замуж, сменив фамилию на Полухина. В 1959 году окончила Тульский педагогический институт, затем аспирантуру МГУ в Москве и с 1972 года преподавала русский язык в московском Университете дружбы народов.

В 1973 году Валентина Полухина эмигрировала из СССР, уехав в Африку, затем в Великобританию.

В 1977 году в Лондоне познакомилась с Иосифом Бродским. С 1979 года публиковала исследования и материалы, посвящённые его жизни и творчеству. Первая монография Полухиной о Бродском, "Иосиф Бродский: Поэт для нашего времени", вышла в 1989 году в издательстве Кембриджского университета. Полухина составила и подготовила сборники "Бродский глазами современников" и "Иосиф Бродский. Книга интервью", а также собрание научных статей "Поэтика и эстетика Бродского" при участии Льва Лосева. Среди ее многочисленных книг о Бродском, "Иосиф Бродский: Жизнь, труды, эпоха", "Больше самого себя. О Бродском", "Эвтерпа и Клио Иосифа Бродского. Хронология жизни и творчества" , "Словарь цвета поэзии Иосифа Бродского".

К 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского Валентина Полухина подготовила к изданию антологию посвященных поэту лучших стихотворений, отрывков воспоминаний и других работ почти двухсот российских и зарубежных авторов.

Совместно с мужем, британским филологом, поэтом и переводчиком Дэниэлом Вайсбортом, Полухина составила антологию "Современные русские поэтессы". Центр современной литературы и издательский проект "Русский Гулливер" по инициативе Полухиной приступили к публикации стихов современных английских поэтов в переводах на русский язык.

Королевское литературное общество Великобритании за заслуги в развитии русско-британских культурных отношений в 2014 году наградило Валентину Полухину почётной медалью, учреждённой английским эссеистом и поэтом Бенсоном, отметив, что она изменила "представление британцев о современной русской поэзии и способствовала продвижению английской поэзии к русскому читателю".