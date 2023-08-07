Умерла мама активиста Игоря Барышникова, осуждённого за "фейки"

В городе Советск Калининградской области умерла мама оппозиционного активиста Игоря Барышникова, осуждённого по статье о распространении "фейков" о российской армии, сообщают Север.Реалии.
Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии в конце июня. Суд в Калининграде не принял к сведению, что он является единственным опекуном своей матери. Кроме того, самому Барышникову незадолго до ареста был поставлен онкологический диагноз.
"Когда Игоря судили, я ещё в процессе сказала, что суд своим приговором убьёт сразу двоих", – цитируют Север.Реалии адвоката Барышникова Марию Бонцлер.
Матери Барышникова, Евгении Вениаминовне, 1 июля исполнилось 97 лет. В последнее время она тяжело болела. При этом её состояние резко ухудшилось после ареста сына.
- 64-летний Игорь Барышников – известный калининградский активист, он неоднократно участвовал в уличных протестах, в частности в митингах в поддержку Алексея Навального, и несколько раз был арестован.
- После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Барышников на своей странице в фейсбуке размещал критические посты о войне и политике Владимира Путина, писал о разбомбленном роддоме в Мариуполе и о преступлениях российской армии в Буче. До возбуждения уголовного дела на активиста было составлено пять административных протоколов о "дискредитации" армии России, а также об оскорблении власти.
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