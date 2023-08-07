Умерла мама активиста Игоря Барышникова, осуждённого за "фейки"

В городе Советск Калининградской области умерла мама оппозиционного активиста Игоря Барышникова, осуждённого по статье о распространении "фейков" о российской армии, сообщают Север.Реалии.

Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии в конце июня. Суд в Калининграде не принял к сведению, что он является единственным опекуном своей матери. Кроме того, самому Барышникову незадолго до ареста был поставлен онкологический диагноз.

"Когда Игоря судили, я ещё в процессе сказала, что суд своим приговором убьёт сразу двоих", – цитируют Север.Реалии адвоката Барышникова Марию Бонцлер.

Матери Барышникова, Евгении Вениаминовне, 1 июля исполнилось 97 лет. В последнее время она тяжело болела. При этом её состояние резко ухудшилось после ареста сына.