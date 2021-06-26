Умерла народная артистка России Ольга Барнет

Народная артистка России Ольга Барнет скончалась в пятницу на 70-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни. Она была одной из ведущих актрис МХТ им. Чехова, играла у Олега Ефремова, Андрея Тарковского, Льва Додина, Камы Гинкаса, Константина Богомолова и других ведущих советских и российских режиссёров.

Барнет — дочь советского кинорежиссёра Бориса Барнета и народной артистки РСФСР Аллы Казанской. В 1972 году окончила Щукинское училище. Тогда же сыграла роль матери главного героя в "Солярисе" Андрея Тарковского и поступила в МХАТ, играла так же в театре под руководством Олега Табакова.

Почти не снималась в кино. Среди её работ в театре — Ольга в "Трёх сестрах" Ефремова, Маргарет Бор в "Копенгагене" Миндаугаса Карбаускиса, Любинька в "Господах Головлёвых" Льва Додина и другие яркие роли.