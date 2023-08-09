В Москве в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра сатиры, где она прослужила 75 лет. Причина смерти не уточняется.



В театре выразили соболезнования близким, друзьям и "легиону" почитателей актрисы, пообещав объявить дату прощания позднее.



Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище и пришла в Театр сатиры.

На счету Васильевой более 60 ролей, одна из наиболее известных — графиня Альмавива в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". В последние годы актриса играла в моноспектакле "Вера" по собственным мемуарам.



Вера Васильева снялась в более чем 40 фильмах. Её дебют в кино состоялся в 1945 году в эпизодической роли в картине "Близнецы". Первой большой ролью стал для неё фильм Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской", который вышел на экраны в 1947 году.

Вера Васильева состояла в Национальной академии кинематографических искусств и наук России.