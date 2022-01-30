Умерла одна из создателей "Чебурашки" Майя Бузинова 

На 93-м году жизни умерла мультипликатор Майя Бузинова, одна из создателей экранного образа Чебурашки.

Шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, сообщивший о её смерти, написал на своей странице в фейсбуке, что режиссёр Юрий Норштейн считал "уникальность, трогательность, беззащитность и нежность" Чебурашки заслугой именно Бузиновой, хотя над одноимённым мультфильмом работала целая команда художников.

Всего за свою творческую жизнь Бузинова создала более пятидесяти мультипликационных картин, среди самых известных из них - "Варежка", "Дядюшка Ау", "Айболит и Бармалей","Новоселье у братца Кролика".