Умерла олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова

В Москве умерла трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова. Ей было 58 лет. По словам бывшего мужа Резцовой, её госпитализировали 15 октября и она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

На счету Резцовой – два "золота" по биатлону и одно – по лыжным гонкам на зимних олимпиадах в 1992, 1994 и 1998 годах. Кроме того, она была трёхкратной чемпионкой мира в лыжных гонках и двукратной обладательницей кубка мира по биатлону. Долгое время она оставалась единственной женщиной – золотой медалисткой олимпиад сразу в двух зимних видах спорта. Только в 2018 году её достижения повторила чешская спортсменка Эстер Лидецкая.

В своих интервью Резцова резко высказывалась об "изнанке" советского и постсоветского профессионального спорта, упоминая сексуальный харассмент, принуждение спортсменок к абортам и использование допинга. После отстранения российских олимпийцев от турниров из-за вторжения в Украину она критиковала российских спортивных чиновников, выступавших за запрет россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Резцова была замужем за коллегой-биатлонистом и тренером Леонидом Резцовым (её девичья фамилия – Романова). У неё четверо дочерей.