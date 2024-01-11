Умерла оперная певица Тамара Милашкина

В Австрии 10 января умерла оперная певица, народная артистка СССР Тамара Милашкина. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра. Милашкина была солисткой его оперной труппы более 30 лет, с 1958 года, до своего отъезда за границу в 1989 году.

Певица умерла на 90-м году жизни. Прощание с ней и похороны пройдут в Вене.

На сцене Большого театра Милашкина исполнила, в частности, партии Татьяны ("Евгений Онегин" Чайковского), Лизы ("Пиковая дама" Чайковского), Тоски ("Тоска" Пуччини), Аиды ("Аида" Верди), Иоланты ("Иоланта" Чайковского). Много выступала с гастролями.

В 1961-62 годах Милашкина проходила стажировку в миланском театре Ла Скала, во время которой исполнила главную партию сопрано в опере "Битва при Леньяно" Джузеппе Верди. В 1989 с мужем, также оперным певцом Владимиром Атлантовым, переехала в Австрию.