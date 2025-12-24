Ссылки для упрощенного доступа

Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Основательница телекомпании РЕН ТВ, бывший издатель журнала The New Times Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет, сообщила телеведущая Марианна Максимовская.

"Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по "Неделе", – написала Максимовская.

  • В 1991 году Ирена Лесневская вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию РЕН ТВ. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года.
  • После ухода с телеканала Лесневская купила журнал "Новое время" (позднее переименован в The New Times). В 2013 году Лесневская передала журнал The New Times главному редактору издания Евгении Альбац.

