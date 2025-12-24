Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Основательница телекомпании РЕН ТВ, бывший издатель журнала The New Times Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет, сообщила телеведущая Марианна Максимовская.

"Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по "Неделе", – написала Максимовская.