Умерла писательница и мемуаристка Людмила Штерн

В американском штате Флорида скончалась писательница Людмила Штерн. Ей было по одним данным 86, по другим - 88 лет.

Она родилась в семье ленинградского юриста Якова Давидовича и актрисы и писательницы Надежды Фридлянд (псевдоним: Надежда Крамова). Семья в была близка к литературному, научному и артистическому миру, дружила с Романом Якобсоном, Михаилом Зощенко, Борисом Эйхенбаумом, Николаем Акимовым, Виктором Шкловским, а в более поздние годы - с Иосифом Бродским, гонимыми писателями и художниками.

Геолог по образованию, Людмила Штерн участвовала в правозащитном движении, подписывала письма в защиту Синявского и Даниэля, академика Сахарова. В 1976 году она эмигрировала и с тех пор жила в Америке - в Нью-Йорке, Бостоне и Флориде. Круг её общения включал известных меценатов супругов Либерман, переводчика Геннадия Шмакова, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, о которых она оставила книги воспоминаний. Бродский посвящал стихи её матери Надежде Фридлянд-Крамовой.

Помимо мемуаров, Людмила Штерн выпустила в Соединенных Штатах несколько книг прозы - "По месту жительства", "Под знаком четыре", "Охота к перемене мест". Она занималась переводами, писала о литературе, печаталась в периодике русского Зарубежья.

Похороны Людмилы Штерн пройдут 13 июня в Майами- Бич.

Писательница была нередким гостем передач Радио Свобода. В 2007 году Иван Толстой записал с ней беседу "Час Людмилы Штерн".