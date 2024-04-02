Умерла писательница Мариз Конде, лауреат "Альтернативной Нобелевки"

Во Франции 2 апреля умерла известная писательница Мариз Конде. Она стала одним из первых литераторов, последовательно рассказывавших о проблемах колониализма и расового неравенства в Африке и на островах Карибского бассейна. Ей было 90 лет.

Конде родилась в 1934 году в Гваделупе, училась в университетах Франции. Принадлежала к марксистским кружкам, работала как журналист и преподаватель в разных странах мира.

Свой первый роман "Эремахонон" она опубликовала в возрасте почти 40 лет. Широкую известность ей принёс третий роман, "Сегу", действие которого происходит в Африке в конце XVIII века. Газета New York Times назвала "Сегу" "самым значительным романом о Чёрной Африке за много лет". Среди других известных книг писательницы – "Я, Титуба, ведьма из Салема", "Невероятная и печальная судьба Ивана и Иваны", "Жизнь как она есть". Всего перу Конде принадлежат 20 романов, а также рассказы, пьесы и книги для детей.

Мариз Конде – обладательница "альтернативной Нобелевской премии по литературе" 2018 года, учреждённой шведской Новой академией, и многих других литературных премий. Она кавалер французского ордена Почётного легиона, командор Ордена искусств и литературы.

Конде как общественный деятель боролась за переосмысление колониального наследия Европы. Она возглавляла Комитет памяти о рабстве, учреждённый во Франции в 2004 году. По её инициативе с 2006 года 10 мая считается во Франции Днём памяти о рабстве.