Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла в Москве после тяжелой болезни, ей был 71 год. Об этом сообщил ТАСС, а затем подтвердил Совет судей России.

Подносова возглавила Верховный суд в апреле 2024 года, она заменила на этой должности умершего Вячеслава Лебедева.

Подносова окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975 году, одновременно с Владимиром Путиным. В том же году начала юридическую карьеру в должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. Работала на Вольском заводе строительных изделий. Судьёй впервые стала в 1990 году в городе Луга Ленинградской области.

Как писала газета "Коммерсантъ", в судебной системе Подносова считалась влиятельным человеком, "поскольку все понимали, кто за ней стоит". В 2017 году она возглавила суд Ленинградской области.

В 2018 году была назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции: из-за возрастного ценза в 70 лет 65-летняя Подносова была назначена на пять лет вместо шести. В Верховный суд она перешла уже через два года.