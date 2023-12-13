Умерла публицист, издатель и диссидентка Мария Розанова-Синявская

Во Франции, в Фонтене-О-Роз, умерла публицист и советская диссидентка Мария Розанова. Ей было 93 года.

Розанова родилась в 1929 году в Витебске, жила в Москве. Она была женой писателя и диссидента Андрея Синявского. В 1965 году Синявский был приговорён к семи годам тюрьмы за "антисоветскую агитацию". После его освобождения Синявский и Розанова эмигрировали во Францию.

В 1977 году Синявский и Розанова стали издавать на русском языке журнал "Синтаксис". В нём печатались многие известные писатели и публицисты русской эмиграции. Розанова была сначала соредактором, а после и главным редактором журнала, который высоко ценили европейские слависты и культурологи. Журнал издавался до 1997 года, когда умер Андрей Синявский.

Розанова много лет работала в парижской редакции Радио Свобода, вела передачу "Мы за границей".

Сообщивший о её смерти писатель Дмитрий Быков назвал её "Мой идеал человека".