Умерла руководительница киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова

Руководительница киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова умерла в Вильнюсе на 61-м году. В последнее время она тяжело болела.

Инна Кузнецова родилась в Киеве 30 марта 1963 года. Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором радио "Эра-FM". С 2009 года она работала на Радио Свобода.

При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и начале 2014 года.

Редакция Радио Свобода выражает искренние соболезнования семье Инны Кузнецовой.