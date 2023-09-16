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Умерла руководительница киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова

Инна Кузнецова, 28 октября 2021 года

Руководительница киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова умерла в Вильнюсе на 61-м году. В последнее время она тяжело болела.

Инна Кузнецова родилась в Киеве 30 марта 1963 года. Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором радио "Эра-FM". С 2009 года она работала на Радио Свобода.

При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и начале 2014 года.

Редакция Радио Свобода выражает искренние соболезнования семье Инны Кузнецовой.

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