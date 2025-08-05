Дама Стелла Римингтон, первая женщина-генеральный директор британской службы контрразведки МИ-5, умерла в воскресенье, 3 августа, в возрасте 90 лет. Она возглавляла МИ-5 с 1992 по 1996 год и стала прототипом для М — героини Джуди Денч — в фильмах о Джеймсе Бонде.

Об этом сообщает Би-би-си.

"Ее руководство положило начало новой эре открытости и прозрачности работы МИ-5, службы, обеспечивающей безопасность нашей страны, и это наследие актуально и по сей день", — прокомментировал смерть Римингтон действующий директор МИ-5 Кен Маккаллам.

Римингтон также стала первой главой МИ-5, о чьем назначении было объявлено публично. Когда в газете опубликовали фотографию ее дома, Римингтон вместе с семьей должны были переехать в секретное место ради собственной безопасности, "по сути, уйти в подполье", вспоминала она. В интервью Би-би-си в 1999 году Римингтон рассказывала, что полностью одобрила решение публично назвать ее имя. Однако она не предполагала, как много внимания привлечет ее назначение и насколько велик будет интерес прессы.

Штатной сотрудницей МИ-5 Стелла Римингтон стала в 1969 году, в отставку она ушла в 1996.