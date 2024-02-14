Умерла завещавшая Путину коллекцию картин искусствовед Нина Молева

Искусствовед, профессор Нина Молева умерла на 99 году жизни. В 2013 году она завещала семейное собрание картин президенту России Владимиру Путину. Утверждается, что картины могут оцениваться в сотни миллионов долларов. Независимо это не подтверждалось.

Молева — автор монографий о русских живописцах и исследований истории искусства. Она вдова художника Элия Белютина. От мужа она унаследовала коллекцию картин. Утверждается, что в собрании содержатся работы художников Ренессанса, фламандских мастеров, представителей классицизма.

В частности, заявлялось, что в коллекции есть работы Леонардо, Микеланджело и Донателло, ван Дейка, Йорданса, Рембрандта и Пуссена. Утверждалось, что семья художника собирала её с конца 19 века. Как покупались работы и как их удалось сохранить после революции правдоподобно не объяснялось.

В апреле 2013 года Молева заявила, что завещала коллекцию в дар президенту России Владимиру Путину. Она оценивала свои картины в 2 миллиарда долларов. Газета The Art Newspaper Russia писала, что видевшие коллекцию эксперты говорили, что в ней есть "несколько интересных работ". Кремль завещание на имя Путина не комментировал, как и не подтверждал сам факт его существования.

В некрологах Молевой, публикуемых российской прессой, содержится ряд утверждений о её биографии, записанных, преимущественно, с её же слов. Утверждается, что она была знакома со Сталиным, представляла советских школьников на XVIII съезд ВКП(б), обращалась к детям с речью по Всесоюзному радио после вторжения Германии в СССР в 1941 году, награждена боевыми наградами за участие во Второй мировой войне, вела кремлёвские концерты и состояла в труппе Малого театра. Ничего из этого независимыми источниками не подтверждается.