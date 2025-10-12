Умерла звезда фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл" Дайан Китон

Американская актриса, звезда фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл" Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии, сообщает People со ссылкой на представителя семьи.

"На данный момент нет дополнительных подробностей, ее семья попросила о конфиденциальности в момент большой скорби", – сказано в публикации.

Китон снялась более чем в 60 фильмах, включая трилогию "Крестный отец", "Энни Холл", "Клуб первых жен" и "Отец невесты". Она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильмах "Красные", "Комната Марвина" и "Любовь по правилам и без".

"Оскар" актриса получила за лучшую женскую роль в "Энни Холл". Также Китон обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA.

Дайан Китон также был режиссером, сценаристом, продюсером и фотографом и увлекалась реставрацией калифорнийских особняков.