Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

Британско-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет. Как сообщили её родственники, она скончалась во сне у себя дома в Лос-Анджелесе.

Лэнсбери была больше всего известна как звезда детективного сериала "Она написала убийство". В нем она сыграла писательницу Джессику Флетчер, которая пишет детективы и помогает полиции находить убийц. Сериал выходил с 1984 по 1996 год на американском телеканале CBS. За эту роль Лэнсбери получила четыре "Золотых глобуса" и 12 раз была номинирована на "Эмми".

Анджела Лэнсбери играла в таких картинах, как "Газовый свет" и "Манчжурский кандидат", а также озвучила целый ряд персонажей анимационных фильмов, включая Мадам Потт в "Красавице и чудовище". В 2014 году она получила почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.