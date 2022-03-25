"Умнее, потому и уехал". Соцсети – о бегстве Чубайса из России

Бывший глава корпорации РОСНАНО Анатолий Чубайс, по всей видимости, покинул Россию – в среду 23 марта соцсети облетела его фотография, снятая у банкомата в Стамбуле.

С 25 марта он больше не является специальным представителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями: фото указа об освобождении Анатолия Чубайса от должности опубликовала в Телеграме Ксения Собчак.

То, что из страны уехал один из архитекторов путинского режима, вызвало многочисленные насмешки.

Иван Преображенский

Bloomberg сообщает, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и уехал из России

Правда что ли? Неужели и у этого "раскрылись глаза" 24 февраля? Вы только подумайте

Крестный папа системного путинского "либерализма", золотой мозг эпохи )))

Лев Шлосберг

Анатолий Чубайс покинул Россию Владимира Путина, которую породил, выкормил и вырастил. Теперь эта Россия готова съесть своего родителя и он бежал от неё. Круговорот зла.

Олег Пшеничный

Из России ушёл и Чубайс, и Ксерокс, и картон, из которого делали коробки для Ксерокса, и доллары, которые лежали в коробках из под Ксерокса, который ушёл так же, как ушёл Чубайс.

Леонид Швец

Нанопобег.

Ольга Никифорова

Есть и в самые тёмные времена место улыбке.

Рома Хоменко в своём тг-канале обозначил синхронный отъезд из России Милонова и Чубайса: "РЫЖИКИ ПОШЛИ".

Кто-то в коментах флегматично добавил: "И даже не присели на дорожку".

Впервые, наверное, за недели смеялась в голос.

Но есть и те, кого отъезд Чубайса не веселит, а злит.

Константин Янкаускас

Какая же тварь этот Чубайс. Устроил в 90-е олигархическую приватизацию. Потом вместе с олигархами и ельцинской семьей привел к власти Путина. Потом работал на путинский режим (во главе РАО ЕЭС и Роснано) и защищал его с пеной у рта. А теперь, когда этот режим начал в***у (слово, запрещенное в России) и массовые репрессии против российских граждан, просто свалил за границу. Просто сука. Извините, других слов нет.

Александр Минкин

Чубайс сбежал. Жаль.

Так, глядишь, не сядет на скамью подсудимых.

В 1997 он подал на меня в суд - требовал чести, достоинства и 40 тысяч долларов.

В суд пришли какие-то журналисты, кажись, НТВ (тогдашнее).

Я им сказал: Есть выражение "человек с криминальным прошлым" -- это тот, кто попался и отсидел. А Чубайс -- человек с криминальным будущим.

Было ли это в эфире -- не помню.

Теперь он сбежал, непонятно, почему. Он для Путина свой в доску.

Ироническую реконструкцию событий предлагает журналист-расследователь Сергей Канев:

В знак протеста войны в Украине Россию покинул Анатолий Чубайс. Поговаривают, что у него состоялся жесткий разговор с Zутиным, типа, «Какого х…я ты меня поставил специальным представителем по устойчивому развитию, а сам напал на Украину? Тебе Боря Ельцин завещал беречь Россию, а ты ее вогнал в жопу и нажил кучу врагов». Видимо, скоро появятся покаяния: «Вова совсем слетел с катушек, мы его не для этого посадили на трон в Кремле». Между тем, именно «рыжий Толик» перетащил Zутина из Питера в Москву и свел с Ельциным. Интересно, а где сейчас дочь Ельцина Татьяна и ее суженный Валентин Юмашев? Вместе с Чубайсом они уговорили Ельцина сделать ставку на Zутина. Неужели тоже свинтили?

Отъезд Чубайса - повод задуматься для остальных сторонников Путина, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков:

Анатолий Чубайс у стамбульского банкомата как символ первого месяца войны.

Очнитесь вы уже, zапутинцы. Чубайс умнее вас, поэтому уехал! Больше не он во всем виноват. Угадайте – кто теперь?

Поверьте, мир об этом уже тоже давно догадался. Ни Европе, ни США подсказывать не надо. А это означает простую вилку (в глаз): либо вы уйдёте Путина, либо они уйдут Путина. И вас заодно.

Второй вариант – эскалация войны, на которую рано или поздно пойдет уже и Запад. В ответ на какой-нибудь тактический ядерный удар. Вы сомневаетесь, что он сможет? Напомню вам, что в телевизоре орут об этом вовсю, а в бункер «Новую газету» не приносят.

Вопрос смены власти в России – вопрос выживания России. Фридман все понял даже раньше Чубайса, поэтому предпочитает оставаться в Лондоне и не возвращаться к Адольфу Владимировичу.

Но не все могут уехать. 40 миллионов в Украине и 140 миллионов в России – в заложниках.

И пострадают не только террористы, которые бомбят Украину. А все - и те, кто zигует, и те, кто уже месяц молчаливо наблюдает за тем, как бомбы падают на жилые дома в украинских городах. Остановить Путина – это и есть единственно возможный патриотизм. Эй вы там, наверху, где ваш инстинкт самосохранения?

Провластные блогеры, впрочем, отъезду только рады.

Может быть, именно для этого Чубайса и отпустили - на его отъезд наверняка дал добро непосредственно Путин, уверены некоторые комментаторы.

Мария Кувшинова

Для режима отъезд Чубайса — большая пропагандистская удача. Природа очистилась, самый главный враг русского народа исчез.

Максим Трудолюбов

Эльвира Набиуллина, пишет Блумберг, пыталась уйти в отставку после 24 февраля. П ей не разрешил. Можно догадываться, чем он ей угрожал в случае ухода. Чубайсу, судя по всему, П уйти разрешил. Может Ч кассу вывозит... Ясно, что весь мир сейчас ждет такого рода событий. И ясно, что одним можно увольняться, а другим нельзя. И еще не известно толком, насколько это привилегия для тех, кому можно

Игорь Эйдман

Жертвенный барашек убежал из под ножа

Чубайс уволился и свалил. Не думаю, что "душа поэта" не выдержала позора захватнической войны. Видимо, он просто попытался таким образом спасти свою шкуру.

Властям понадобился повод, чтобы отвлечь людей от ужасов войны и тягот кризиса

Российским властям понадобился повод, чтобы отвлечь людей от ужасов войны и тягот кризиса. А что могло бы порадовать россиян сильнее, чем арест Чубайса (вопрос риторический).

Тем более повод был. Чубайс довел до фактического банкротства Роснано, раздербанил многие миллиарды, выделенные ему государством. Путин, по обыкновению, вначале отмазал своего соратника. Но потом ему стало не до старых привязанностей. Кого-то из правящей верхушки надо было принести в жертву, свалить на него нарастающие проблемы. А кто лучше Чубайса подходит на роль козла отпущения (вопрос опять-таки риторический).

Соратники-людоеды думали-думали, кого из своих сожрать вместе с толпой (ничто так не объединяет власть с народом как массовые трапезы и казни), а потом начали плотоядно коситься на Чубайса

Однако хитрый Толик, видимо, заранее почувствовал, что может оказаться в роли козла отпущения и вовремя спрыгнул с грузовика, везущего скот на бойню.

Хитрый Толик почувствовал, что может оказаться в роли козла отпущения

Сейчас Чубайс, в зависимости от того, что ему покажется более выгодным, или тихо заляжет на Западе на дно, или будет изображать из себя борца за мир и жертву режима.

Упустившие его чекисты понимают это и посылают сигнал: "Ты у нас под колпаком, попробуй рыпнись - Новичком угостим". Слив ими в СМИ фотографии, где Чубайс снимает деньги в стамбульском банкомате, - именно такая угроза.

Есть среди либеральных комментаторов и те, кто поддерживает Анатолия Чубайса и считает, что для него может найтись место и в постпутинском будущем России.

Кирилл Рогов

Я очень рад, что Анатолий Чубайс уехал из России. Одним из непереносимых свидетельств торжества зла казалась мне картина того момента, когда под улюлюканье народа крысы потащат Чубайса к позорному столбу.

Он приложил огромные усилия к тому, чтобы Россия была либеральной страной

Чубайс очень важный человек в истории России, и его судьбу, его жизнь имеет смысл внимательно и серьезно обсуждать. Он приложил огромные личные усилия к тому, чтобы Россия была нормальной либеральной страной. Он делал это, исходя из тех пониманий стратегий и тактик, которые существовали и понимались так, когда он это делал. Он знал, что для того, чтобы что-то сделать, надо обладать ресурсом. А когда не получается, надо постараться сохранить ресурс, чтобы иметь возможность контратаковать в удобный момент.

Сегодня - да, эти стратегии и тактики кажутся ложными, ошибочными. Но это не потому что они такими были изначально. А потому что мы все проиграли. И в этом виноват не Чубайс. А если бы мы не проиграли, то Чубайса сегодня мы видели бы совершенно по-другому.

Я восхищаюсь мужеством Алексея Навального, являюсь его сторонником. Но я никогда не мог согласиться с его чубайсо-хейтерством. Оно казалось мне наивным. Как только - дал бы бог - Навальный оказался частью властного ресурса, частью российской власти, он оказался бы в положении Чубайса и вынужден был бы пройти через все те же развилки. Развилки компромиссов, коалиций, допущений. Чтобы выиграть.

Есть зло, выиграть битву с котором мы обязаны. И можем только вместе

И если говорить о российской демократии, то в моем представлении одним из ее условий является рост толерантности и широты эмпатии среди той аудитории, которая будет читать этот текст. Рост понимания необходимости коалиций, копромиссов и осторожности в суждениях. Понимания того, что есть зло, выиграть битву с котором мы обязаны. И можем только вместе. А все остальное выяснять имеет смысл только потом.

Не потому что это правильно. А потому что иначе мы проиграем (проиграли).

Мария Снеговая

Вот много говорилось (в т.ч. и мною), что деление росс элит на сислибов и силовиков устарело. До 2022 западные санкции и вытворяемые режимом ужасы не смогли привести к расколу внутри кремлевского правящего класса, из чего был сделан вывод, что все они одним миром мазаны.

Но если посмотреть на признаки не раскола даже, а, скажем, наметившихся трещинок, слабого возвышения голосов против войны среди элит, то видим тех самых usual suspects: сислибов и прозападно-ориентированных олигархов: Дерипаска, Фридман, Чубайс, Набиуллина, Дворкович.

То есть, деление не утратило какой-то предсказательной силы. К сожалению, это вряд ли играет большую роль. Поскольку, кажется, власть уже несколько лет у силового блока. Сейчас поменять что-то может только раскол среди силовиков.

Звучат и предположения, что после отъезда Чубайс может начать делиться информацией с противниками путинского режима.

Юрий Маловерьян

Пишут, из России сбежал какой-то рыжий представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Сбежавший спецпредставитель может много чего рассказать

Ничего страшного! Уверен, связи России с международными организациями и тем более её устойчивое развитие от этого ничуть не пострадают. В России столько талантливых специалистов в этой области!

А сбежавший спецпредставитель может много чего рассказать.

Марат Гельман

У меня товарищ не верит что Чубайса, ещё вчера спецпредставителя Путина, отпустили так просто. Что он такой посланец Путина специальный.

В то же время Невзлин считает, что Чубайс совсем скоро сольёт про Путина взрывоопасную информацию. Сдаст все.

И вот я подумал, что либо либо, третьего не дано. Вот так просто тихо сидеть и писать мемуары - не получится. А вы как думаете?

Заявление Дмитрия Медведева, в котором тот назвал предателями тех, кто во время войны придерживается "антигосударственной линии" и критикует страну из-за границы, некоторые комментаторы расценили как обращенное в том числе к Анатолию Чубайсу.

Станислав Белковский

Заместитель В. В. Путина жёстко предупредил А. Б. Чубайса и Р. А. Абрамовича.

И наконец, многие комментаторы призывают не доверять Чубайсу, если он открыто объявит, что перешел в антипутинский лагерь.

Михаил Калужский

Алексей Константинович [Толстой] многое предвидел, в том числе и дезертирство Чубайса, Агалаковой, Хаматовой и пр.

И князь доскакал. Под литовским шатром

Опальный сидит воевода,

Стоят в изумленье литовцы кругом,

Без шапок толпятся у входа,

Всяк русскому витязю честь воздает,

Недаром дивится литовский народ,

И ходят их головы кругом:

«Князь Курбский нам сделался другом!»

Дорогие европейские народы, как было бы хорошо, чтобы у вас не шла кругом голова от обилия новых друзей и хорошо сыгранной новой искренности перебежчиков. Особенно пока бомбят Мариуполь, Киев и Харьков.

Олег Пшеничный

Блумберг сообщает, что Чубайс уволился и свалил. Его брат Игорь не в курсе.

Если так, то он примкнул к непотопляемым, которые были и при Ельцине, и при Путине, а теперь переждут и если что - вернутся. Здрасьте, мы - не мы, мы ни при чем, где тут наши должности и места?

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Reminder: Чубайс, 1999 год: "Российская армия возрождается в Чечне, и каждый, кто думает иначе, предатель"

Аркадий Дубнов

Я помню Чубайса в ночь убийства Немцова 7 лет назад. Уже перевалило за полночь с 27 на 28 февраля, на Москворецком мосту было много людей, чуть ли не большинство из которых были журналистами. АБ выглядел потрясённым и даже каким-то взъерошенным, как и все мы…

Разумеется, он оказался главным спикером тут же возникшей импровизированной пресс-конференции.

Тогда могло даже показаться, что Чубайс готов занять место Немцова и возглавить российскую оппозицию…, пустые хлопоты, однако, и прекраснодушные эмоции. Анатолий Борисович был ещё нужен Владимиру Владимировичу. И наоборот. Все помнят, все знают, что первый был чуть ли не главным из той питерской команды, которой второй обязан своим стремительной карьерой в Москве.

И вот, Чубайс покинул эту Москву. Покинул тихо, на исходе первого месяца российской военной спецоперации в Украине. Причем совсем не как проклятый коллективным Западом олигарх, такие не пытаются где-то в Стамбуле раскошелить местный банкомат, как это делал наш герой, застуканный неизвестным папарацци…

Возможно, экс-спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития(и вправду, оксюморон какой-то) ещё созовёт пресс-конференцию и сообщит то, что за него говорят пока анонимные источники, мол, уехал из России, потому что не согласен с военной операцией.

А может, будет молчать и дальше. Потому что в отпуск. Как Ксюша Собчак…

Ведь АБ все ещё может быть полезен ВВ.

Ведь они же были в одной команде!

Но так или иначе мы обязательно узнаем снова, что «Чубайс во всем виноват», как почти ласково его журил четверть века назад «дедушка Ельцин».

И возможно, АБ будет молчать и дальше, чтобы оттянуть тот кажущийся неизбежным момент, когда и входящий в возраст того Ельцина «дедушка Путин” покажет на Чубайса пальцем, произнося те же слова.

Ну да, не Немцов.

И слава Б-гу, впрочем, зато живой…