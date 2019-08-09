ООН: отказ от мяса может помочь в борьбе с глобальным потеплением

Крупный рогатый скот производит такое количество метана, что оно усиливает парниковый эффект. Четверть выбросов парниковых газов приходится на сельскохозяйственную и другую деятельность, связанную с землепользованием. Об этом говорится в новом докладе Межправительственной комиссии ООН по изменению климата.

Авторы доклада - более 100 экспертов из 53 стран предлагают как одно из решений проблемы - отказ человечества от потребления мяса, а взамен - переход на сбалансированное питание с использованием продуктов преимущественно растительного происхождения.

Продовольственная безопасность в мире все больше подвергается риску из-за «беспрецедентного» воздействия изменения климата, подчеркивают авторы исследования на 1200 страниц, и предупреждают, что сегодня более 500 миллионов человек живут в районах, затронутых эрозией, связанной с изменением климата.

Согласно докладу, человечество обитает на 70 процентах свободной от ледников земли однако четверть этой почвы уже деградировала и непригодна для сельского хозяйства. Деградация земли ведет к опустыниванию, что само по себе является необратимым процессом. Однако в докладе отмечается и побочный эффект этого явления – то, что деградация почвы снижает ее возможность поглощать углерод и как следствие - к увеличению парниковых газов в атмосфере. Водяной пар наряду с углекислым газом и метаном являются тремя самыми распространенными в атмосфере парниковыми газами, чье увеличение ведет к повышению температуры - так называемый процесс потепления.

Среди других выводов доклада - то, что в мире более 820 миллионов человек недоедают, а в то же время примерно треть продуктов питания пропадают.

Ранее эксперты ООН определили повышение средней температуры в атмосфере Земли на два градуса Цельсия как предельную величину, за которой начнутся катастрофические последствия для человечества. Однако в 2017 году ООН пришла к выводу, что критическим может быть повышение температуры в полтора градуса.



Авторы доклада призывают все страны взять на себя обязательства по устойчивому использованию земли и ограничению выбросов парниковых газов пока не поздно. 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет глобальный саммит по изменению климата в котором, предположительно, примут участие главы более 120 стран.