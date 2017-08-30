Cовет Безопасности ООН осудил северокорейские ракетные испытания

Совет Безопасности ООН одобрил во вторник вечером заявление с осуждением запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

Совет Безопасности назвал ракетные испытания "вызывающей угрозой" и потребовал от Пхеньяна прекратить запуски ракет и отказаться от ядерной программы. В заявлении содержится призыв к Северной Корее предпринять безотлагательные шаги с целью снижения напряженности.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила после заседания, что Соединенные Штаты положат конец незаконному поведению Северной Кореи. По ее словам, пришло время Пхеньяну осознать "ту опасность, которую они создали для себя".