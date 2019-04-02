OOН: население Земли стареет и перемещается в города

Стремительный рост доли пожилых людей приводит к резкому увеличению численности городских жителей, что влечет самые разные последствия, говорится в отчете Комиссии ООН по народонаселению и развитию, чья ежегодная сессия проходит с 1 по 5 апреля в Нью-Йорке.

Демографические процессы связанные с ростом доли пожилых людей во многих странах уже приводят к серьезным нагрузкам на окружающую среду, они чреваты экономическими и социальными проблемами. По данным ООН, за последние 25 лет ожидаемая средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 64,9 до 72,3 года, а к 2030 году увеличится еще примерно на 2 года.

В докладе Генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение Комиссии, подчеркивается, что уровень рождаемости снижается и население Земли стареет. По прогнозам, в 2050 году более 70 процентов населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства.

Согласно критериям ООН, "пожилыми" считаются люди, которым за 65 лет. Их доля в общей численности населения растет и в 2019 году составляет 19 процентов в Европе и 16 процентов в Северной Америке. К 2050 году их число может вырасти до 28 процентов в Европе и 23 процентов в Северной Америке. Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится, по прогнозам ООН, к середине нынешнего века доля пожилых людей составит 9 процентов.

Резкий рост доли пожилого населения в мире за последние 25 лет ООН связывает со значительным сокращением числа людей, которые живут в условиях крайней нищеты, снижения масштабов материнской смерти и повышения уровня благосостояния населения.