ООН: Темпы роста населения снижаются, Индия опередит Китай

К 2050 году на Земле будет жить примерно 9 миллиардов 700 миллионов человек, однако темпы роста населения значительно снизятся и многие государства столкнутся с проблемой старения населения. Индия обгонит по численности населения Китай и станет самой населенной страной в мире. Об этом говорится в новом докладе ООН по народонаселению.

Опираясь на данные доклада ООН, Исследовательский центр Pew делает вывод о том, что к началу 22 века рост населения практически приостановится. Резкое снижение темпов роста произойдет в период 2050-2100 годы, когда общий прирост населения на планете составит по прогнозам всего лишь 1 миллиард 300 миллионов человек.

В отчете ООН говорится, что население Индии превысит численность населения Китая к 2027 году, а численность населения Африки к югу от Сахары удвоится. Самый большой рост населения прогнозируется в девяти странах - Индии, Нигерии и Пакистане, за которыми следуют Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США. Тем не менее, подчеркивается в отчете ООН, рост в этих странах будет происходить на фоне замедления глобального уровня рождаемости. В 1990 году на одну мать приходилось в среднем 3,2 ребенка. К 2019 году этот показатель снизился до 2,5, а к 2050 году прогнозируется дальнейшее снижение до 2,2 ребенка.

К 2050 году каждый шестой человек на Земле будет старше 65 лет. Для сравнения, в 2018 году старше 65 лет был всего один из 11. К 2050 году четверть населения Европы и Северной Америки будет старше 65 лет. Ожидается, что это приведет к значительному повышению государственных расходов на социальное обеспечение, пенсии и здравоохранение.