США предупредили иранские власти на заседании Совбеза ООН

В пятницу вечером на специально созванном заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты заявили об однозначной поддержке иранцев, участвующих в протестах, проходящих во многих городах Ирана в течение последней недели.

"Гражданские права не являются даром, данным правительствами, это неотъемлемые права человека, – заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. – Иранский режим отныне находится под наблюдением. Мир наблюдает за тем, что вы делаете". Она подчеркнула, что уважение прав человека — это также вопрос мира и безопасности. Когда люди лишены основных прав, это создает угрозу стабильности. "США стоят плечом к плечу с теми в Иране, кто выступает за свободу, преуспевание их семей и достоинство их страны", – провозгласила Хейли.

В то время, как большинство стран-членов Совета Безопасности выступили в поддержку прав человека в Иране, некоторые из них высказали сомнение в том, что ООН является уместным форумом для обсуждения ситуации в Иране. Среди них были представители Франции, Китая, Швеции и других стран. Послы России и Ирана обвинили США в попытке втянуть Совет Безопасности в обсуждение проблемы, которая является внутренним делом Ирана. Им возразили представители Великобритании и Нидерландов.

По меньшей мере 21 человек был убит в ходе акций протеста, участники которых выступают против политической системы страны и против коррупции. Сотни людей арестованы. По оценкам иранских властей в демонстрациях приняли участие больше 40 тысяч человек.