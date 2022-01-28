UniCredit отказался от покупки банка в России из-за ситуации с Украиной

Итальянский банк UniCredit отказался от покупки российского банка "Открытие" из-за роста напряжённости между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил генеральный директор банка Андреа Орсель.

После слияния объединённый банк мог бы занять более сильную позицию на рынке, но эскалация конфликта Москвы и Киева могли бы сказаться на экономических прогнозах для банка, отметил Орсель.

Геополитические риски UniCredit упоминал и в сообщениях по итогам работы в четвёртом квартале прошлого года. Основную угрозу, по оценкам банка, представляют ситуация на рынке энергоресурсов и напряжённость в финансовом секторе.

О том, что UniCredit рассматривает покупку "Открытия" для повышения прибыльности, СМИ сообщали в начале января. Аналитики предупредили о геополитических рисках для инвесторов и риске санкций со стороны США. Позднее Европейский Центробанк предупредил банки, работающие в России, о потенциальных санкциях в случае нападения России на Украину.

С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.

Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.

Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.

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