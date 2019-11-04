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444 дня: 40 лет назад в Тегеране захватили американских заложников

40 лет назад, 4 ноября 1979 года, последователи аятоллы Рухоллы Хомейни ворвались в посольство США в Тегеране и захватили в заложники работавших там американских граждан. Так начался американо-иранский кризис, который по сей день во многом определяет отношения и политику в регионе.

В разгар Исламской революции в Иране студенты, поддержанные толпой, захватили здание американского посольства. Студенты заявили, что делают это в знак протеста против того, что Соединенные Штаты разрешили въезд в страну бывшему правителю Ирана шаху Мохаммеду Резе Пахлави. Разрешение на въезд было дано по гуманитарным соображениям – шаху требовалось лечение от рака.

После того как режим Хомейни предложил обменять заложников на шаха, Пахлави переехал в Египет, где и умер от болезни. А кризис с заложниками продолжался 444 дня. 52 американца были освобождены только в 1981 году. Противостояние с Ираном значительно подорвало позиции президента Джимми Картера во внутренней американской политике и определило расстановку сил на Ближнем Востоке. Восстановить отношения двум странам после этого кризиса так и не удалось.
Несколько сотен иранских студентов при поддержке трехтысячной толпы перелезли через забор вокруг посольства США в Тегеране. Это произошло в 10:30 утра 4 ноября 1979 года. Десяткам американских граждан, которые находились внутри, завязали глаза и надели наручники. До этого посольство уже подвергалось нападениям. 14 февраля того же года протестующие тоже ворвались в дипломатический комплекс и захватили морского пехотинца. Но тогда порядок удалось в течение нескольких часов восстановить.&nbsp;&nbsp;
1 Несколько сотен иранских студентов при поддержке трехтысячной толпы перелезли через забор вокруг посольства США в Тегеране. Это произошло в 10:30 утра 4 ноября 1979 года. Десяткам американских граждан, которые находились внутри, завязали глаза и надели наручники. До этого посольство уже подвергалось нападениям. 14 февраля того же года протестующие тоже ворвались в дипломатический комплекс и захватили морского пехотинца. Но тогда порядок удалось в течение нескольких часов восстановить.  
Король Ирана шах Мохаммед Реза Пахлави покидает страну 16 января 1979 года. Сначала королевская пара переехала в Египет. На фотографии шаха и его жену, императрицу Фарах, встречает президент Египта Анвар Садат (второй справа). Студентов в Тегеране разозлило то, что президент США Джимми Картер разрешил шаху приехать в Нью-Йорк для лечения от рака. Шах бежал из страны в разгар революции. До этого верная ему гвардия жестоко подавляла антиправительственные выступления в различных городах Ирана.&nbsp;&nbsp;
2 Король Ирана шах Мохаммед Реза Пахлави покидает страну 16 января 1979 года. Сначала королевская пара переехала в Египет. На фотографии шаха и его жену, императрицу Фарах, встречает президент Египта Анвар Садат (второй справа). Студентов в Тегеране разозлило то, что президент США Джимми Картер разрешил шаху приехать в Нью-Йорк для лечения от рака. Шах бежал из страны в разгар революции. До этого верная ему гвардия жестоко подавляла антиправительственные выступления в различных городах Ирана.  
9 ноября 1979 года. Протестующие жгут американский флаг на стене посольства США в Тегеране. Через несколько недель после того, как шах оставил страну, в Иран из 14-летней ссылки в Париже вернулся аятолла Рухолла Хомейни. В марте 1979 года в ходе референдума подавляющее большинство иранцев высказались за смещение монархии и переход к исламскому государству.&nbsp;&nbsp;
3 9 ноября 1979 года. Протестующие жгут американский флаг на стене посольства США в Тегеране. Через несколько недель после того, как шах оставил страну, в Иран из 14-летней ссылки в Париже вернулся аятолла Рухолла Хомейни. В марте 1979 года в ходе референдума подавляющее большинство иранцев высказались за смещение монархии и переход к исламскому государству.  
По мере того как кризис с заложниками не получал разрешения, в США люди начали испытывать отчаяние и гнев. 9 ноября 1979 года в Вашингтоне прошла первая антииранская демонстрация.&nbsp;&nbsp;
4 По мере того как кризис с заложниками не получал разрешения, в США люди начали испытывать отчаяние и гнев. 9 ноября 1979 года в Вашингтоне прошла первая антииранская демонстрация.  

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