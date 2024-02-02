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Время Свободы

Упершийся в стену. Феномен Орбана и позиция Венгрии в ЕС

Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 1 февраля 2024 года
Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 1 февраля 2024 года

Информационный дайджест "Время Свободы"

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Время Свободы - Темы дня 2.02.2024
by Радио Свобода

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В условиях снарядного голода ВСУ все чаще используют тактику "асимметричной войны", нанося удары по объектам в тылу российских войск;

Почему не утихают слухи о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного;

Страны Европейского союза согласовали новый пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро, поcле того как Венгрия сняла свои возражения;

Украина требует выдать тела украинских военных, которые, по утверждению Минобороны России, были на борту разбившегося 24 января самолета Ил-76;

В Башкортостане усиливаются репрессии в отношении участников акций в поддержку осужденного в республике активиста Фаиля Алсынова;

Соратники Алексея Навального поддержали предложение политика Максима Резника об акции противников войны в Украине в день президентских выборов в России;

Реакция МИД России на освобождение музыкантов группы "Би-2" благодаря усилиям дипломатов Израиля и ряда других стран.

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