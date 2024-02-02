Упершийся в стену. Феномен Орбана и позиция Венгрии в ЕС

В условиях снарядного голода ВСУ все чаще используют тактику "асимметричной войны", нанося удары по объектам в тылу российских войск;

Почему не утихают слухи о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного;

Страны Европейского союза согласовали новый пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро, поcле того как Венгрия сняла свои возражения;

Украина требует выдать тела украинских военных, которые, по утверждению Минобороны России, были на борту разбившегося 24 января самолета Ил-76;

В Башкортостане усиливаются репрессии в отношении участников акций в поддержку осужденного в республике активиста Фаиля Алсынова;

Соратники Алексея Навального поддержали предложение политика Максима Резника об акции противников войны в Украине в день президентских выборов в России;

Реакция МИД России на освобождение музыкантов группы "Би-2" благодаря усилиям дипломатов Израиля и ряда других стран.