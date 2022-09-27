Американский космический аппарат ДАРТ в ночь на вторник по московскому времени протаранил 160-метровый астероид Диморф, находящийся в 11 миллионах километров от Земли. Это было первое испытание планетарной защиты от опасных космических объектов.

Трансляция из Центра управления проектом велась в ютьюбе. ДАРТ (Double Asteroid Redirection Test, "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Аппарат на скорости около 24 тысяч км/ ч столкнулся с Диморфом, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим. В результате орбита Диморфа должна измениться. В будущем американское космическое агентство НАСА планирует перенаправлять так космические тела, которые могут столкнуться с Землёй.

Изменение орбиты должны подтвердить наблюдения с телескопов, следивших за столкновением. Кратер от ДАРТ должен сфотографировать итальянский микроспутник Личакьюб, который, по плану, пролетит в 50 километрах от астероида. В 2027 году Диморф и Дидим должна посетить европейская космическая станция Гера.

В НАСА считают, что эксперимент был успешным. Директор агентства Билл Нельсон заявил, что программа закончилась с "беспрецедентным успехом". "НАСА изучает космос и нашу родную планету, но работаем и над защитой нашего дома. Международное сотрудничество превратило научную фантастику в научный факт", — сказал он.