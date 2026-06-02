Уралвагонзавод переименует боевую машину "Терминатор" в "Спиридон"

Концерн "Уралвагонзавод", производящий военную технику, принял решение переименовать боевую машину поддержки танков "Терминатор" в "Спиридон". Об этом в концерне сообщили агентству ТАСС, заявив, что новое название "возвращает военную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, к именам защитников родной земли".

В УВЗ утверждают, что решение принято "по просьбе заводчан и экипажей боевых машин". Прежнее название БМПТ, как заявляют в концерне, "ассоциировалось с роботом-убийцей из американского фильма" ("Терминатор", режиссёр Джеймс Кэмерон, 1984 год, в главной роли Арнольд Шварценеггер - РС). Имя же "Спиридон", заявили в УВЗ, "носили многие достойные люди", среди которых православный святой Спиридон Тримифунтский.

Утверждается, что с 2025 года концерн проводил конкурс на новое название боевой машины, в нём участвовали, как заявляют в концерне, жители более 20 стран, включая США, Иран, Китай и Кубу (проверить эти утверждения не представляется возможным). Предлагались названия "Добрыня", "Евпатий Коловрат", "Александр Невский", "Африканский медоед" и так далее.