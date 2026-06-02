Уралвагонзавод переименует боевую машину "Терминатор" в "Спиридон"

Концерн "Уралвагонзавод", производящий военную технику, принял решение переименовать боевую машину поддержки танков "Терминатор" в "Спиридон". Об этом в концерне сообщили агентству ТАСС, заявив, что новое название "возвращает военную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, к именам защитников родной земли".
В УВЗ утверждают, что решение принято "по просьбе заводчан и экипажей боевых машин". Прежнее название БМПТ, как заявляют в концерне, "ассоциировалось с роботом-убийцей из американского фильма" ("Терминатор", режиссёр Джеймс Кэмерон, 1984 год, в главной роли Арнольд Шварценеггер - РС). Имя же "Спиридон", заявили в УВЗ, "носили многие достойные люди", среди которых православный святой Спиридон Тримифунтский.
Утверждается, что с 2025 года концерн проводил конкурс на новое название боевой машины, в нём участвовали, как заявляют в концерне, жители более 20 стран, включая США, Иран, Китай и Кубу (проверить эти утверждения не представляется возможным). Предлагались названия "Добрыня", "Евпатий Коловрат", "Александр Невский", "Африканский медоед" и так далее.
- Спиридон - довольно редкое имя в России. Обратившие внимание на новость СМИ, в частности "Медуза", указывают, что Спиридоном звали деда президента России Владимира Путина. Согласно официальной версии, Спиридон Иванович Путин работал поваром, в том числе обслуживал представителей советской элиты - семью Владимира Ленина, затем руководителей московской партийной организации, включая будущего руководителя СССР Никиту Хрущёва.
- БМПТ - дорогая техника, производимая в очень небольших количествах. По состоянию на 2024 год сообщалось всего о восьми подобных машинах в войсках. Подтверждено уничтожение одного такого комплекса в ходе войны в Украине в начале 2023 года. Еще несколько машин получили различные повреждения и показали низкую приспособленность к реалиям полномасштабных боевых действий, сообщали украинские СМИ.