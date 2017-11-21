Информатор ФБР: Кремль хотел контролировать мировой рынок урана

Кремль преследовал стратегию контроля глобального рынка урана, приобретая канадскую фирму Uranium One. Такой вывод следует из материалов информатора ФБР бывшего американского консультанта дочерней компании "Росатома" Tenex. Документы оказались в распоряжении вашингтонской газеты The Hill, которая несколько недель назад первой опубликовала статью о расследовании незаконной деятельности в США представителя "Газпрома" Вадима Микерина.

Как следует из документов, «Росатом» пытался заключить многомиллиардные контракты на поставку в США урана, надеясь на то, что ему удастся стать поставщиком значительной части урана, используемого американскими атомными электростанциями и поставить США в зависимость от российских поставок. Покупка «Росатомом» канадской компании Uranium One, которой принадлежало около 20 процентов американских урановых залежей в 2010 году была частью стратегии установления российского «контроля» над глобальным рынком урана.

В своей первой публикации месяц назад газета The Hill рассказала о том, что ФБР вело уголовное расследование деятельности представителя «Росатома» в США в то время, как американские власти дали санкцию на продажу Uranium One дочерней компании «Росатома». Вопрос о том, почему представители различных федеральных управлений, санкционировавших эту сделку, не обратили внимания на расследование, которое привело к судебному процессу и тюремному сроку для Микерина задают сейчас многие законодатели и комментаторы. Стало известно, что генеральный прокурор Джефф Сешнс рассматривает возможность назначения специального прокурора для расследования деталей этой сделки. Сам бывший осведомитель Уильям Кэмпбел вскоре выступит на слушаниях в Конгрессе.