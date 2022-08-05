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Ургант, Эрнст и "Би-2" попали в список "агентов иностранного влияния"

Ведущий Иван Ургант (на первом плане)

Созданная на днях "Группа по расследованию антироссийских действий" (ГРАД) в сфере культуры составила список "агентов иностранного влияния" и их "пособников" в госструктурах. Инициатором идеи выступила партия "Справедливая Россия – За правду".

В список "агентов" включили телеведущего Ивана Урганта и его "пособника" гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссёра Александра Молочникова и его "пособника" директора Большого театра Владимира Урина, а также группу "Би-2" в качестве "агента".

Первое заседание ГРАДа прошло 3 августа. В нём приняли участие сенаторы, депутаты от различных партий, а также деятели искусства, например писатель Захар Прилепин, который возглавил встречу.

Прилепин высказал мнение, что большинство деятелей культуры в России заняли "антинародную позицию" после аннексии Крыма в 2014 году. "Либеральные художники" получили слишком много свободы, и в результате через них "Запад пагубно влияет на россиян". Участники ГРАДа предложили "зачищать" культурное пространство от непатриотично настроенных деятелей. Подробнее об этом заседании мы рассказывали в программе "Человек имеет право".

Как отмечает "Парламентская газета", 4 августа участники ГРАДа отправили запросы руководству Первого канала, Большого театра, а также в Минкультуры, Минцифры и Минспорта. Согласно документам, ГРАД попросила рассмотреть вопросы о прекращении сотрудничества с Ургантом, Молочниковым и искусствоведом Александром Васильевым, и выяснить обстоятельства приглашения "Би-2" для выступления на Суперкубке России – 2022 по футболу.

"Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства – это очевидно" – так объяснил создание списка актёр Дмитрий Певцов.

Избежать увольнения Ургант, Молочников и другие могут, если публично поддержат "специальную военную операцию" в Украине, подчеркнул депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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