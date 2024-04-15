Уровень воды в реке Тобол превысил опасную отметку в шесть метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа поднялся на 23 сантиметра и превысил отметку в шесть метров - при достижении которой, по прогнозам властей, должно начаться затопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Об этом утром 15 апреля сообщила пресс-служба правительства региона. В районе Кургана уровень воды, по состоянию на утро понедельника, поднялся до 646 сантиметров.
Власти Курганской области днём ранее предупредили об угрозе затопления: вода в реке Тобол и ее притоках резко прибывает, течение заметно ускоряется. Губернатор области призвал местных жителей эвакуироваться.
В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС. По прогнозам главного управления МЧС, в области могут быть затоплены 62 населенных пункта, потенциально в зоне подтопления могут оказаться почти 19 тысяч человек. Превентивно эвакуированы более семи тысяч человек. Ожидается, что уровень реки Тобол в районе Кургана будет от 9 до 10 метров — это выше рекорда 1994 года.
В Томске вода частично разрушила грунтовую дамбу Коммунального моста, расположенную на левом берегу Томи. Видео состояния дамбы опубликовал телеграм-канал "Регион-70 Томск".
Сообщается, что вода разрушила дорогу, проходящую под мостом. Самому Коммунальному мосту ничего не угрожает, сообщили в администрации. Уровень воды в Томи в районе Коммунального моста за сутки поднялся на один метр до 860 сантиметров, при критическом уровне 890 сантиметров. В районе Речного вокзала уровень воды достиг 761 сантиметра, превысив критическую отметку на 11 сантиметров. По прогнозу МЧС, пик паводка ожидается с 15 по 17 апреля.
В Иволгинском районе Бурятии затопило 11 домов, сообщил губернатор Алексей Цыденов. Из зоны подтопления власти эвакуировали 22 человека, в том числе шестерых детей. Причиной паводка стал затор льда на реке Селенге. "Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС", – написал Цыденов.
Тем временем жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводков, власти выделят деньги на аренду жилья на три месяца, сообщила пресс-служба регионального правительства.
- В России продолжаются масштабные паводки: они начались в Орске Оренбургской области, захватили Оренбург и уже дошли до Кемеровской, Томской областей, Новосибирской областей и Алтайского края. Так, в Кемеровской области река Мрассу вышла из берегов. Жители местных сел рассказывают, что у них смывает хозяйственный инвентарь и животных. Также, по их словам, им практически никто не оказывает помощь. При этом в МЧС России сообщают, что паводковая обстановка на территории региона находится под контролем. В Новосибирской области сохраняется угроза ЧС на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас, сообщило региональное МЧС.
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