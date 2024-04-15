Уровень воды в реке Тобол превысил опасную отметку в шесть метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа поднялся на 23 сантиметра и превысил отметку в шесть метров - при достижении которой, по прогнозам властей, должно начаться затопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Об этом утром 15 апреля сообщила пресс-служба правительства региона. В районе Кургана уровень воды, по состоянию на утро понедельника, поднялся до 646 сантиметров.

Власти Курганской области днём ранее предупредили об угрозе затопления: вода в реке Тобол и ее притоках резко прибывает, течение заметно ускоряется. Губернатор области призвал местных жителей эвакуироваться.

В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС. По прогнозам главного управления МЧС, в области могут быть затоплены 62 населенных пункта, потенциально в зоне подтопления могут оказаться почти 19 тысяч человек. Превентивно эвакуированы более семи тысяч человек. Ожидается, что уровень реки Тобол в районе Кургана будет от 9 до 10 метров — это выше рекорда 1994 года.

В Томске вода частично разрушила грунтовую дамбу Коммунального моста, расположенную на левом берегу Томи. Видео состояния дамбы опубликовал телеграм-канал "Регион-70 Томск".

Сообщается, что вода разрушила дорогу, проходящую под мостом. Самому Коммунальному мосту ничего не угрожает, сообщили в администрации. Уровень воды в Томи в районе Коммунального моста за сутки поднялся на один метр до 860 сантиметров, при критическом уровне 890 сантиметров. В районе Речного вокзала уровень воды достиг 761 сантиметра, превысив критическую отметку на 11 сантиметров. По прогнозу МЧС, пик паводка ожидается с 15 по 17 апреля.

В Иволгинском районе Бурятии затопило 11 домов, сообщил губернатор Алексей Цыденов. Из зоны подтопления власти эвакуировали 22 человека, в том числе шестерых детей. Причиной паводка стал затор льда на реке Селенге. "Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС", – написал Цыденов.

Тем временем жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводков, власти выделят деньги на аренду жилья на три месяца, сообщила пресс-служба регионального правительства.