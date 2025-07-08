Уроженец Норильска получил срок в 20 лет за попытку поджога администрации

Суд в Екатеринбурге приговорил 46-летнего уроженца Норильска Дмитрия Абракова к 20 годам лишения свободы по делу о попытке поджечь администрацию Тракторозаводского района Челябинска по заданию легиона "Свобода России". Об этом во вторник сообщает "Медиазона.

Абракова, как пишет издание, обвинили в госизмене, участии в террористической организации и подготовке теракта.

Источник, знакомый с делом, сообщил "Медиазоне", что осенью 2023 года с Абраковым связался в Telegram пользователь с именем "Тарас", которого следствие считает представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

После задержания в начале ноября 2023 года Абраков подписал явку с повинной, но затем отказался от признания вины, не отрицая только факта попытки поджога административного здания в Челябинске. В нём также находится районное отделение партии "Единая Россия".

По данным источника "Медиазоны", осуждённый настаивает, что с ним под видом представителя украинской разведки общались сотрудники ФСБ, которые спровоцировали его на поджог.

Челябинское издание 74.ru писало, что Дмитрий Абраков оформлен как индивидуальный предприниматель. До ареста он торговал фруктами и овощами, а раньше работал на РЖД. По некоторым сведениям, у него есть погашенная судимость за кражу.

"Свобода России" - вооружённое формирование, которое состоит преимущественно из российских граждан и воюет в Украине на стороне ВСУ. О создании легиона было объявлено в марте 2022 года.