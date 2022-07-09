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Уроженка Москвы, выступающая за Казахстан, выиграла Уимблдон

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде. Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла на соревнованиях Россию.

23-летняя Рыбакина в субботу в финале одержала победу над представительницей Туниса, второй ракеткой мира Онс Жабер. Сама Рыбакина занимает в мировом рейтинге 23-е место. Она впервые в своей карьере одержала победу на турнире Большого шлема (к ним относятся 4 турнира, включая Уимблдон), а также стала первой теннисистской из Казахстана, сумевшей выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что он созвонился с Рыбакиной и поздравил её, особенно отметив "продвижение имиджа государства на международной арене".

Один из самых престижных в теннисном мире Уимблдонский турнир в Лондоне проходит в этом году без участия спортсментов из России и Беларуси. Из-за российского вторжения в Украину организаторы приняли решение не допускать их к участию. При этом российские и белорусские теннисисты не дисквалифицированы и принимают участие в других состязаниях (под нейтральным флагом), речь идёт о решении именно организаторов Уимблдона, сославшихся на меры, принимаемые в отношении России британским правительством. Женская и мужская ассоциации теннисистов-профессионалов осудили это решение; результаты теннисистов на Уимблдоне, по их решению, не принесут участников рейтинговых очков.

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