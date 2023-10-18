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Уроженцу Ингушетии, напавшему на школу во Франции, предъявили обвинение

Мухаммад Могушков

Во Франции предъявили обвинение уроженцу Ингушетии Мохаммеду Могушкову, совершившему нападение на школу. Ему вменяют убийство в связи с террористической деятельностью, покушение на убийство и участие в террористическом сообществе. Об этом сообщает французский канал BFMTV.

Обвинение по аналогичным статьям предъявлено и младшему брату Могушкова. Их двоюродному брату вменяют преступное бездействие. Все обвиняемые помещены под стражу.

Перед нападением на школу 20-летний Могушков записал видео, в котором заявил, что действовал от имени ИГИЛ. Видео и аудио были обнаружены в телефоне после задержания, в них он клянется в верности группировке "Исламское государство". Следователи полагают, что нападение было запланировано задолго до совершения преступления.

Источник Radio France отметил, что в своем видео Могушков сделал "весьма маргинальный" намек на атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

По делу о нападении на школу были задержаны как минимум десять человек: сам Могушков, два его брата, мать, сестра, дядя, а также ещё два человека, предположительно выходцы из Беларуси, с которыми он контактировал нападавший. Мать и сестра позже были отпущены.

Сестра характеризовала Могушков как "жестокого и радикально настроенного". Она назвала его "чудовищем" и осудила поступок, передает Radio France. По её словам, брат проявлял психологическое и физическое насилие по отношению к ней и их матери. Также она заявила следователям, что ничего не знала о планах Могушкова.

Мухаммад Могушков периодически подвергался насилию в семье со стороны отца, который был выдворен из Франции еще в 2018 году, сейчас он проживает в Грузии, уточнял Le Figaro. Старший брат Могушков был арестован в 2017 году и приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в террористическом сообществе. Суд постановил, что он занимался пропагандой "Исламского государства".

  • Во Франции 20-летний уроженец Ингушетии напал с ножом на школу в городе Аррасе 13 октября, один из учителей погиб, три человека тяжело ранены, пишут BFM TV и Le Figaro. Подозреваемый – бывший ученик этой школы, со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV.
  • После нападения на школу Франция может выдворить из страны россиян, включенных в списки радикально настроенных граждан. Об этом министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в эфире канала BMF TV.

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