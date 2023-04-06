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Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон провели переговоры в Пекине

Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен в Пекине, 6 апреля 2023

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от поставки вооружений России. Она выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. "Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям", заявила глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Пекине.

В эти же дни в Китае находится с трёхдневным государственным визитом президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг, на второй день визита, французского президента торжественно принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Как отмечает "Евроньюс", переговоры лидеров Франции, ЕС и Китая в четверг проводились как один на один, так и в трёхстороннем формате.

На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, заявила фон дер Ляйен. Она выразила надежду, что "Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир". Она подчеркнула, что уважение суверенитета и территориальной целостности государств - это важнейшие принципы, закреплённые в Уставе ООН.

"Российская агрессия против Украины нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас в том, чтобы образумить Россию и привести всех за стол переговоров", — заявил французский лидер, обращаясь к своему китайскому коллеге во время официальной двусторонней встречи в Пекине. На это обращает внимание "Международное французское радио".

Западные СМИ обратили внимание на слова фон дер Ляйен о том, что на Китае лежит большая ответственность при использовании своего влияния на Россию. "Мы рассчитываем на помощь Китая", сказала глава Еврокомиссии. Она также заявила китайскому руководству о твёрдой приверженности ЕС мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.

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