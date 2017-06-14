Трамп санкционировал увеличение военного контингента в Афганистане

Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны США Джиму Мэттису санкцию на увеличение американского контингента в Афганистане.

Согласно предварительным сообщениям, в Афганистан может быть отправлено дополнительно от 3 до 5 тысяч солдат и офицеров. Сегодня в Афганистане служат меньше 9 тысяч американских военнослужащих, выполняя в основном роль советников в подразделениях афганской армии.

Во вторник члены комитета Сената по делам вооруженных сил, где выступал Мэттис, подвергли Пентагон критике за задержки с разработкой новых подходов к афганской кампании. Министр обороны отметил, что командование делает все, чтобы Америка не должна была платить чрезмерную цену за проволочки с принятием обновленной стратегии. Вместе с тем, по словам Мэттиса, «говорить о том, что мы побеждаем в Афганистане, я не могу».

Глава Пентагона, со своей стороны, сделал критические замечания в адрес членов сенатского Комитета по делам вооруженных сил, упрекнув их в невыполнении обещания вывести ассигнования на оборонные нужды из-под бюджетного секвестра.