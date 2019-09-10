Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с талибами

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении диалога с лидерами движения «Талибан» в Афганистане несмотря на то, что американская администрация почти год вела переговоры с талибами, пытаясь достичь соглашение об условиях вывода американских войск из Афганистана.
Заявление Трампа последовало вскоре после того как президент отменил запланированную на 8 сентября встречу в резиденции Кэмп-Дэвид лидеров талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани. На этой встрече Белый дом рассчитывал добиться от обеих сторон согласия с условиями вывода американских войск из Афганистана, которые находятся там уже 18 лет. В настоящее время контингент американских войск там составляет примерно 14 тысяч военнослужащих.
Сразу после заявления Трампа талибы разместили на своих сайтах предупреждение, что прекращение переговоров нанесет урон прежде всего Соединенным Штатам. Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил в понедельник, что американский военный контингент в Афганистане скорей всего повысит свою активность в стране для противодействия предполагаемому всплеску террористической активности талибов, которые увеличил число нападений в последние месяцы несмотря на переговоры с администрацией США, проходившие в столице Катара Дохе. В результате одной из этих атак на прошлой неделе в Кабуле погиб американский военнослужащий.
Согласно достигнутому на прошлой неделе проекту соглашения, в ближайшие месяцы Вашингтон обязывался вывести около 5000 американских военнослужащих в обмен на гарантии, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для террористических атак на Соединенные Штаты или их союзников.
Полный вывод американских войск из Афганистана был одним из объявленных во время президентской кампании 2016 года приоритетов внешней политики Трампа, и президент заявил, что его администрация все еще обдумывает возможность полного вывода войск.
Президент Афганистана Гани, который не принимал участия в переговорах между талибами и представителями американской администрации в Дохе, снова призвал к перемирию в понедельник, настаивая на том, что талибы должны соблюдать соглашение о прекращении огня, которое они до сих пор отказывались выполнять.
Будущее американского военного контингента в Афганистане остается неопределенным. Трамп заявил, что хотел бы сократить численность американских войск в Афганистане до 8600 человек.
В понедельник вечером газета Thew New York Times, ссылаясь на свои источники в американской разведке, подтвердила информацию о том, что высокопоставленный российский чиновник, завербованный ЦРУ несколько десятилетий назад, был вывезен из России, поскольку ему могла грозить опасность разоблачения. Несколькими часами раньше первым об этой истории сообщил телеканал CNN.
Согласно New York Times, этот человек не входил в ближайшее окружение Владимира Путина, но встречался с ним регулярно, и, самое главное, имел доступ к правительственному аппарату, где принимались важные государственные решения. Именно этот осведомитель, согласно газете, был источником данных, позволивших сделать вывод о том, что российская операция по вмешательству в американские президентские выборы проходила под личным руководством и по распоряжению Владимира Путина, что Путин отдал распоряжение о взломе незадолго до выборов электронной почти Национального комитета демократической партии.
Имя этого человека и его нынешнее местонахождение не разглашается, поскольку ему может угрожать серьезная опасность. Согласно информации New York Times, ЦРУ предложило осведомителю срочно покинуть Россию, опасаясь, что в СМИ появилось достаточно информации, которая может помочь российской контрразведке разоблачить его. Он отверг первое предложение, что вызвало подозрения, что он может быть двойным агентом, однако на второе предложение об организации его побега из России он ответил согласием. Газета опровергает данные CNN, что разведслужбы опасались, что данные о работе секретного агенте могут быть случайно разглашены. Разведка опасалась публикаций в американской прессе. Осведомитель покинул Россию в 2017 году.
Газета утверждает, что это решение положило конец деятельности в России одного из самых ценных источников информации. Его отсутствие уже было ощутимо в 2018 году, когда американские спецслужбы пытались нейтрализовать российские операции в период промежуточных выборов в Конгресс. "Оно лишило руководителей американской возможности взглянуть на ситуацию изнутри России, в то время, как они искали свидетельства вмешательства Кремля в выборы 2018 года в президентские выборы будущего года", - пишет газета
В Москве в понедельник — после семи лет перерыва — возобновил работу франко-российский Совет сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров иностранных дел и обороны.
Глава МИД Франции по итогам встречи отметил, что «никакого долгосрочного сближения между Россией и Европой не может быть без прогресса по украинскому вопросу», в котором «сейчас открылось окно возможностей». Подтвердив подготовку к саммиту в «нормандском формате» по Украине, Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что слишком рано говорить об отмене санкций в отношении России. Он назвал арест в Москве французского финансиста Филиппа Дельпаля по делу Baring Vostok "занозой" в двусторонних отношениях, а также не стал обещать российским СМИ Sputnik и RT аккредитации при Елисейском дворце.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что восстановление связей между двумя странами необходимо и возможно. По словам Лаврова, Россия неоднократно выступала за то, чтобы все ведущие страны объединили усилия для "гармоничной трансформации мироустройства", которое сложилось после окончания "холодной войны".
Палата общин британского парламента потребовала от правительства обнародовать кризисный план действий при "жёстком Брекзите". Депутаты также настаивают на доступе к правительственной переписке о подготовке к прекращению работы парламента более чем на месяц. Требование покинувшего правящую Консервативную партию депутата Доминика Грива в ходе состоявшегося в понедельник голосования поддержали 311 законодателей, против выступили 302.
Оппоненты премьер-министра Бориса Джонсона подозревают главу правительства в намерении скрыть от общества причины, по которым он закрывает парламент более чем на месяц. Ранее Джонсон заявлял, что это решение не связано с его стремлением упростить себе задачу и добиться "Брекзита без сделки" – без договора с ЕС и, следовательно, без одобрения парламентом. Главная претензия к Джонсону: "Борис что-то скрывает". Его оппоненты подчёркивают, что "верховенство закона" одинаково для всех, и премьер должен соблюдать этот принцип.
С 9 сентября парламент уходит на "принудительные каникулы", которые должны завершиться 14 октября.
Роман Сущенко, украинский журналист, осуждённый в России за шпионаж, помилованный президентом Путиным и выданный Украине в ходе недавнего обмена, не сможет 20 лет въезжать в Россию. Таково решение российских властей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на общественного защитника Марка Фейгина.
Журналисту Роману Сущенко было сообщено о запрете на въезд в Россию, когда он находился в СИЗО "Лефортово", ожидая обмена заключёнными между Россией и Украиной.
Он был задержан в Москве в октябре 2016 года. ФСБ заявила тогда, что Роман Сущенко кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник. Его задержали, якобы при проведении шпионской операции. Через два года он был приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Журналист своей вины не признал, а его защитник (тогде ещё не лишённый адвокатского статуса) Марк Фейгин заявлял, что гражданин Украины приезжал в Москву к родственникам.
В Улан-Удэ в понедельник начался стихий митинг с требованием переизбрать мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщает издание "Babr24".
Протестующие не согласны с избранием в минувшее воскресенье мэром Улан-Удэ исполняющего обязанности главы города самовыдвиженца Игоря Шутенкова. Организатор митинга Дмитрий Баиров заявил, что в акции участвуют около 150 человек. По мнению активиста, победить на выборах должен был кандидат от КПРФ и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. На выборах он отстал от Шутенкова на 20 процентов голосов.
Участники акции также требуют освободить двух сторонников якутского шамана Александра Габышева, которых отправили под административный арест. На место проведения митинга прибыл ОМОН и полиция, они призывают протестующих разойтись, но не задерживают их.
Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.
Королева Елизавета II в понедельник, 9 сентября, подписала закон, который запрещает правительству осуществление Брекзита без соглашения с Евросоюзом и без одобрения законодателей. Закон обязывает правительство стремиться к достижению соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. В случае отклонения этой просьбы Брюсселем премьер-министр Великобритании должен просить об отсрочке Брекзита до 31 января 2020 года, сообщает Reuters.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако подготовка условий выхода не была закончена к этому сроку. На апрельском внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 27 стран – участниц ЕС решили предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении вывести страну из состава Евросоюза к этому сроку при любых обстоятельствах – будь то с соглашением или без него.
Парламент Великобритании уходит на каникулы до середины октября.
Суд в Москве арестовал на пять суток координатора движения "Голос" и юриста штаба Дмитрия Гудкова Владимира Егорова. Его обвинили в мелком хулиганстве. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Егоров был задержан 7 сентября в помещении московской избирательной комиссии Дорогомилово. Между ним и охранником помещения произошел конфликт, после которого оба вызвали полицию. По словам адвоката активиста, Егоров пришел проголосовать досрочно, но его отказались пускать. Полиция задержала только Егорова из-за неких "нецензурных выражений". Активист заявил, что в отделе полиции, где он провел 48 часов, ему не давали воды и еды.
Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 8 сентября. В городской парламент российской столицы избраны 13 кандидатов от КПРФ, 3 от "Справедливой России" и 4 – поддержанных "Яблоком". Все они входили в список "Умного голосования". Избраны также 25 самовыдвиженцев, как утверждается, связанных с мэрией Москвы. Большая их часть – члены "Единой России", однако баллотировались не от партии.
В Чечне задержали певца Аюба Вахарагова – одного из шестерых местных артистов, которых ранее публично отчитал министр культуры республики, запретив им петь без разрешения властей.
Как сообщает издание "Кавказ.Реалии", Вахарагова вместе с его родным братом задержали "для воспитательной беседы". Оба, по мнению властей, "неоднократно исполняли песни сомнительного содержания", хотя были "предупреждены о недопустимости подобного репертуара".
В июле этого года министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев вызвал к себе чеченских поп-певцов, набравших популярность в соцсетях среди соотечественников, и запретил им публиковать песни и выступать с концертами без согласования с министерством.
Одна из песен Аюба Вахарагова, возмутивших министра культуры Чечни
Дааев заявлял, что "нельзя петь где угодно и что угодно, поскольку в республике есть отец, власть и закон", что он "никому не позволит шутить шутки", а также что если человек хочет стать артистом в Чечне, то у него должен быть репертуар, одобренный специальной комиссией при Минкульте.
Комиссия была создана главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она проверяет "музыкальную составляющую и слова" песен на предмет их соответствия чеченской культуре.
Верховный суд России 15 октября рассмотрит жалобу на приговор по делу так называемых "крымских украинских диверсантов", для чего их этапируют в Москву из симферопольского СИЗО, где они находятся три года.
Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в аннексированном Крыму в ноябре 2016 года. Годом позже их приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона отрицает принадлежность осуждённых к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.
В разговоре с Радио Свобода сын Владимира Дудки Илья рассказал о резком ухудшении здоровья своего отца за время заключения. В СИЗО у него развилась язва желудка, аденома простаты, появился песок в почках, он испытывает постоянные боли. При этом, по словам сына и адвокатов осуждённого, за три года Дудка ни разу не получал квалифицированной медицинской помощи.
Источник Радио Свобода сообщил, что в личной неформальной беседе один из следователей по делу "крымских диверсантов" признался в том, что обвиняемых пришлось посадить по "приказу сверху".
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