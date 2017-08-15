США расследуют кражу Китаем интеллектуальной собственности

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, который позволяет начать расследование действий китайских властей, которые, как жалуются многие американские компании, способствуют краже американской интеллектуальной собственности.

Американский представитель по вопросам международной торговли Роберт Лайтхайзер получил право расследовать законность действий властей КНР, которые вынуждают американские фирмы, желающие экспортировать свою продукцию в Китай, создавать там совместные предприятия и передавать китайским партнерам свои технологии. В такой ситуации оказались такие крупные американские корпорации, как "Дженерал Моторс" и "Майкрософт". В соответствии с только что принятыми китайскими законами, американские фирмы будут вынуждены передавать китайским властям программные коды, которые откроют им доступ к личной информации пользователей и технологическим секретам.

"Кража интеллектуальной собственности другими государствами обходится нам в миллионы рабочих мест и миллиарды и миллиарды долларов ежегодно, - заявил Дональд Трамп. - Слишком долго наша страна лишалась этого достояния в то время, как Вашингтон бездействовал. Но Вашингтон отныне не будет закрывать на это глаза".

У президента будет широкий выбор ответных мер, если расследование подтвердит нарушение Китаем своих международных торговых обязательств. По некоторым подсчетам, 40 процентов американской экономики составляют товары и услуги, базирующиеся на интеллектуальной собственности. Китай совершил гигантский технологический скачок в последние десятилетия, во многом благодаря способности копировать чужие технологии.